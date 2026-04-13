В РФ выставили на продажу новый Toyota RAV4 2015 года

Как выяснила "Российская газета", в Кемеровской области на продажу выставили Toyota RAV4, который с 2015 года проехал 4000 км. За свою машину владелец просит весьма солидную сумму - 4 500 000 рублей.

© Российская Газета

"Один собственник. Пробег 4000 км. Состояние новое, зимняя резина с дисками. Японская сборка. Комплектация "Элеганс", - говорится в объявлении.

Под капотом у кроссовера стоит двигатель 2,0 литра, который выдает 146 л.с. Коробка - вариатор, привод - полный.

