В России пройдет отзыв грузовиков Shacman

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в "РГ", официальный представитель Shacman на российском рынке запускает отзывную программу, согласованную с Росстандартом.

Отзыву подлежат 2116 единиц грузовой техники модели SX3258. Из этого числа 1996 грузовиков находятся на складах официальных представителей, а 120 единиц были проданы в период с июня по ноябрь 2022 года.

Причина проведения кампании - необходимость исправления конструктивных недочетов, выявленных у грузовиков SX3258 (серии X3000/X5000, с колесной формулой 6×4 и 6×6).

Для авто, которые еще не прошли регистрацию, предусмотрена установка боковой накладки на крепление воздушного фильтра, а также защитных колпачков на выступающие болты этого же крепления. Кроме того, предусмотрена замена усиленных замков заднего борта кузова на стандартные, имеющие меньшую длину на 80 мм.

Что касается уже проданных транспортных средств, то для них будет проведена диагностика и проверка состояния глушителей пневматических элементов и элементов виброшумоизоляции. В случае некорректного крепления глушитель будет зафиксирован должным образом, а при его отсутствии или повреждении, не подлежащем ремонту, будет установлен новый.

Дополнительно будут демонтированы боковые защитные устройства с последующей установкой новых и проверкой корректности монтажа. Также будут заменены болты заднего защитного устройства.

Для бесплатного проведения соответствующих работ автомобили, подлежащие отзыву, нужно передать в ближайший дилерский центр. "Шакман Моторс" уведомит об этом всех владельцев грузовиков, уточняется в пресс-релизе.

