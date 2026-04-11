Названы реальные цены Lada Iskra у дилеров

Продажи Lada Iskra стартовали летом 2025 года, но первые месяцы найти автомобиль у дилеров было непросто. Со временем ситуация изменилась. Какие сейчас реальные цены на машины в шоу-румах?

Стоимость седана варьируется в зависимости от комплектации и технических характеристик. Официальный прайс-лист Lada предлагает машины в диапазоне от 1 277 000 до 1 697 000 рублей. На практике названия некоторых комплектаций у дилеров могут отличаться от заводских: так, версия "Лайф" соответствует заводской "Практик", а "Энджой" - "Драйв".

Самый доступный вариант - это "Лайф" с вариатором и 106-сильным двигателем (2025 год выпуска) за 1 497 000 рублей. Машина с комплектацией "Энджой" (аналог "Драйв"), произведенная в 2026 году и оснащенная дополнительными опциями, обойдется в 1 595 000 рублей. Можно также заказать более бюджетную версию "Практик" (90 л. с., механическая коробка передач) за 1 347 000 рублей, но придется подождать поставки. Для бронирования автомобиля предусмотрен взнос в размере 50 000 рублей.

В другом автосалоне "Практик" с пятиступенчатой механикой и кондиционером предлагается за 1 350 000 рублей, а комплектация "Драйв" с мультимедиа, подогревом сидений и двумя подушками безопасности стоит 1 505 000 рублей. Топовая версия "Техно" 2025 года оценивается в 1 670 000 рублей, а вариант 2026 года с вариатором - в 1 700 000 рублей.

Третий дилер предлагает базовую комплектацию 2026 года по цене 1 277 000 рублей, что соответствует рекомендованной стоимости на сайте Lada. Нередко предоставляют скидки: например, "Практик" 2025 года с вариатором отдают за 1 380 000 рублей, что на 100 000 рублей ниже рекомендованной цены, сообщает Autonews.

Дополнительное оборудование, такое как антикоррозийная обработка или сигнализация, устанавливается по желанию покупателя. Некоторые автомобили уже оснащаются дилерскими "допами" (антикор, коврики и прочее), что увеличивает итоговую стоимость примерно на 50 000 рублей. Время ожидания оформленного заказа может достигать трех месяцев.

Ранее некоторые издания сообщили, что Lada Iskra получит версию с 1,8-литровым мотором. Якобы дилеры даже получили прайс-листы на такую модификацию. В пресс-службе АвтоВАЗа эту информацию опровергли.