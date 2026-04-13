В первом квартале 2026 года в России было продано 19,9 тысячи гибридных автомобилей - на 107% больше, чем годом ранее, посчитали для "РГ" в "Газпромбанк Автолизинг".

При этом в марте продажи росли активнее, чем когда-либо (7,8 тысячи сделок, плюс 287% к марту 2025 года). С 4% до 7,6% по итогам квартала увеличилась и доля гибридов.

Лидером среди подзаряжаемых "электричек" с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) стал собираемый в России кроссовер Voyah. Наилучшей динамикой в рамках года отличился седан того же завода - Voyah Passion. Кроме того, в топ-20 наиболее популярных моделей попали 7 новых "китайцев". Активный рост сегмента подзаряжаемых гибридов, начавшийся осенью прошлого года, пока не достиг своего пика. При сохранении нынешней динамики можно ожидать, что по итогам второго квартала их вырастет до 8-8,5% в легковом сегменте авторынка.

"Сегмент гибридов в России еще будет расти, но уже не за счет хайпа, а за счет моделей, у которых сходятся цена, понятный продукт и нормальная дилерская поддержка", - полагает директор по маркетингу АГ "Авилон" Юрий Блинов.

В первую очередь эксперт выделил Voyah Free - это уже лидер квартала среди гибридов с результатом 2450 машин и ростом на 156% год к году. Также серьезный потенциал у Voyah Passion, который показывает очень хорошую динамику.

"Это важный сигнал: спрос идет не в абстрактные "гибриды", а в конкретные продукты, которые можно посмотреть, купить и обслуживать у сильного дилера", - добавил Блинов.

Поднебесная, давно лидирующая на рынке электрокаров, щедро делится передовыми товарами. Причем если чистые "электрички", "привязанные" к розетке, остаются у нас штучным товаром - продаются лишь по несколько сотен автомобилей в месяц, с гибридами рыночная ситуация выглядит более воодушевляющей. В текущем году в этом сегменте ежемесячно заключается в среднем по 6-8 тысяч сделок, в 3 раза больше, чем год назад. Прежде всего в лидеры выбиваются те машины, которые предлагаются с высокими поддержками дистрибьютора или государства, а также новинки, которые на начальном этапе подкупают редкими потребительскими качествами.

Заметные результаты показал после попадания в госпрограмму кроссовер Evolute I-Space (на базе DFM Fengon E5). Его цена стала почти на треть меньше, чем год назад. В итоге автомобиль оказался самым доступным (от 2,4 млн рублей) гибридом в нашей стране и активно использует этот козырь. По итогам квартала он занял третье место среди популярных гибридов (2 тысячи реализованных машин, плюс 448%), а по результатам марта занял лидирующие позиции (1,1 тысячи сделок). Вероятно, именно эта модель может в апреле - мае упрочить лидерство.

Блинов видит потенциал роста у моделей Exeed Exlantix ET и GAC S7. Но здесь все будет зависеть от цены входа и маркетинговой поддержки. Рынок сейчас очень рациональный: люди хорошо покупают технологичные гибриды, но только там, где экономика владения выглядит убедительно.