Tesla изменила конструкцию батареи для грузовика Semi

Электрический грузовик Tesla Semi Long Range получил обновлённую батарею с вертикальной компоновкой, что позволяет эффективнее сохранять тепло в холодных условиях. Эта проблема зимнего падения запаса хода, достигающего 20–40%, является критичной для коммерческого транспорта. В основе лежат элементы формата 4680, как у Cybertruck, но архитектура переработана для плотного размещения, снижая контакт с внешней средой. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Новая конструкция действует как тепловой буфер, удерживая тепло внутри, а система теплового насоса перераспределяет энергию от двигателя, тормозов и окружающей среды для поддержания оптимальной температуры. Батарейный блок интегрирован в силовую структуру шасси, повышая жёсткость и упрощая сборку. Такое решение уже применяется на серийных версиях Semi, производство которых началось в 2026 году. Эти технологии укрепляют позиции электрических грузовиков как бизнес-инструмента, особенно в регионах с суровым климатом.