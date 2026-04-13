У Tesla образовался избыток автомобилей при росте производства

В первом квартале 2026 года Tesla произвела примерно 410 тысяч автомобилей, но поставила лишь около 358 тысяч, что создало рекордный запас в более чем 50 тысяч машин на складах — самый значительный разрыв между выпуском и реализацией за всю историю компании. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Tesla

Тем не менее, по сравнению с прошлым годом, производство выросло на 6%, демонстрируя сохранение динамики. Компания удерживает свои позиции на основных рынках, хотя спрос стал более умеренным. На ситуацию повлияли такие факторы, как снижение государственных субсидий, особенно в США, и усиление конкуренции со стороны других производителей.

Покупатели теперь тщательнее анализируют общую стоимость владения, доступность зарядной инфраструктуры и сроки поставок. Европейские и китайские бренды активно выводят новые модели, увеличивая давление на рынок. Накопленные запасы могут дать Tesla определённые преимущества, позволяя оперативнее реагировать на колебания спроса и проводить маркетинговые акции.

Эта ситуация отражает общую тенденцию на рынке новых автомобилей 2026 года, который становится всё более конкурентным и зрелым.