$76.9790.01

Nissan отказывается от поставок Patrol в США, усиливает производство Armada

Моя Москва.онлайн

Автопроизводитель Nissan принял решение отказаться от поставок внедорожника Patrol в США, что развеяло слухи о его возможной замене модели Armada на американском рынке. Основными причинами стали логистические сложности и ограничения в поставках для стран Ближнего Востока. На складах в Японии сейчас находится около 1400 автомобилей Patrol, но компания не намерена адаптировать их для США, вместо этого сосредоточившись на изменении производственной стратегии. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Nissan

В рамках новой стратегии на заводе в Канде будет увеличен выпуск версии Armada, которая адаптирована под требования США, в то время как производство Patrol сократится. Это решение связано с заметным ростом спроса на Armada: продажи модели выросли на 70% в конце 2025 года и на 18% в первом квартале 2026 года. Хотя Patrol и Armada схожи, их прямой перенос между рынками невозможен из-за различий в требованиях безопасности, выбросов и комплектаций.

Перераспределение производства отражает тенденции в сегменте топовых внедорожников 2026 года, где производители всё чаще адаптируют модели под конкретные рынки и спрос. Nissan фокусируется на удовлетворении американских потребителей через усиленное производство Armada, что подчёркивает важность локализованных решений в автомобильной индустрии. Этот шаг демонстрирует, как компании реагируют на динамику рынка, оптимизируя свои ресурсы и предложения.