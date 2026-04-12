Губернатор Мазур: в Томской области эвакуировали 73 человека из-за паводка

Количество людей, эвакуированных в Томской области из-за паводка, выросло за ночь до 73 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур в Telegram-канале. "Эвакуированы 73 человека, в том числе, 15 — в пункт временного размещения", — уточнил чиновник. По его словам, люди обеспечены спальными местами, горячим питанием и медицинским обслуживанием. Мазур сообщил, что в деревне Черная речка оказались подтоплены 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. В селе Тахтамышево подтоплены восемь огородов. Из-за паводка пришлось перекрыть дорогу к садовому товариществу "Нерудник". Уровень воды у Коммунального моста поднялся до 8,2 метров. Утром 12 апреля специалисты провели ледовзрывные работы на реке Томи, в районе Боярских островов. Взрывами на реке планируется расколоть ледовое поле и устранить затор, чтобы ледоход продолжил движение, а вода ушла из населенных пунктов. До этого Росгидромет назвал регионы, где ожидается самый сильный паводок этой весной. Повышения уровня воды выше нормы следует ожидать жителям Центрального федерального округа, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федерального округа. Подъем уровня воды выше нормы создает угрозу подтопления прибрежных районов и пойм рек, отметили в ведомстве.