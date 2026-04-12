В России вступит в силу стандарт по мониторингу состояния водителя с помощью ИИ

С 15 июня в России вступит в силу национальный стандарт, устанавливающий требования к системам контроля состояния водителя с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС. Утвержденный Росстандартом документ распространяется на решения, используемые в транспортных средствах, и определяет принципы их построения, а также оценку их качества. В частности, закреплены требования к обучению моделей при сборе данных, и конфигурации программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих обработку видео и биометрических сигналов. Как уточнили в Росстандарте, применение стандарта будет способствовать снижению аварийности за счет выявления опасных состояний водителя, а также повышению уровня защищенности участников дорожного движения. Кроме того, стандарт упрощает взаимодействие между разработчиками ИИ-решений, производителями транспортных средств и надзорными органами, обеспечивая единый подход к вопросам безопасности. До этого во Владивостоке оштрафовали водителя за телефон в руке пешехода, оказавшегося рядом. Камера видеонаблюдения обнаружила водителя, машина которого в потоке, по обочине рядом шел пешеход и разговаривал по телефону.