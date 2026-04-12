Состояние водителей в России будет оценивать ИИ

Новый ГОСТ, регламентирующий работу систем мониторинга водителей на базе искусственного интеллекта, вступит в силу с 15 июня 2026 года. Документ определяет четкие требования к внедрению, эксплуатации и техническому обслуживанию таких программно-аппаратных комплексов.

Основой работы ИИ-ассистентов станет комплексный анализ физиологических и поведенческих факторов. Системы будут отслеживать состояние человека за рулем с помощью биометрических датчиков и технологий компьютерного зрения. Главная задача устройств — заблаговременно распознавать признаки усталости, стресса, потери концентрации или сонливости.

Так, в список «тревожных сигналов», которые обязан фиксировать искусственный интеллект, вошли частота и продолжительность зевания, положение головы и изменения в мимике, то есть уровень напряжения или расслабленности лицевых мышц. Система также будет «слушать» водителя, оценивая темп речи, интонации, а также распознавая характерные звуки вздохов или зевков.

Полученные данные планируется использовать для адаптации работы бортовых систем активной безопасности. Фактически автомобиль будет «понимать» состояние человека и автоматически корректировать алгоритмы управления, чтобы предотвратить опасные ситуации на дороге, передает РИА Новости.

«АвтоВАЗ» всех удивил, заявив, что планирует ввести платную подписку на свои автомобили. Что это такое и как новый формат потребления меняет наши привычки, разбиралась «Вечерняя Москва».