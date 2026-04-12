Продажи автомобилей Haima в России сошли на нет

Китайский бренд Haima завершил продажи своих автомобилей в России. Как выяснило издание «Китайские автомобили» со ссылкой на данные «Автостат Инфо», в марте 2026 года марка не реализовала в стране ни одного автомобиля.

Отсутствие кроссоверов 8S и минивэнов 7X в автосалонах подтвердили несколько бывших дилеров Haima, сообщает канал. Соответствующий раздел на официальном сайте бренда уже давно недоступен. На популярных классифайдах можно найти лишь одно-три объявления о продаже новых машин — и это при том, что бренд еще не объявлял об официальном уходе.

Haima пыталась покорить Россию дважды. Впервые бренд вышел на рынок РФ в 2011 году, организовав даже сборку автомобилей на заводе Derways в Черкесске. Однако за пять лет (с 2011 по 2016 год) россияне купили чуть более 5200 машин Haima, после чего компания ушла.

Второй шанс марка получила в конце 2023 года, предложив покупателям две модели: 4,8-метровый компактвэн 7X и кроссовер 8S размером с Toyota RAV4. Обе машины оснащались 195-сильным 1,6-литровым турбомотором и классическим автоматом.

Осенью 2025 года присутствие бренда в России сократилось на 49%, а к марту 2026 года продажи сошли на нет.