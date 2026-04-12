Hennessey выпустила 850-сильный Ford Mustang

Ателье Hennessey представило 850-сильную версию культового купе Ford Mustang. Автомобиль выпущен в честь 35-летнего юбилея тюнера. Версия получила название Super Venom, сообщает Carscoops.

Спецверсия будет выпущена тиражом всего 35 автомобилей. Каждый из них получит особые шильдики «35» на крыльях и графику «91» на капоте (в честь года основания ателье).

Помимо этого, автомобиль оснащается карбоновыми деталями: передним сплиттером, боковыми юбками, жалюзи на передних крыльях и функциональным воздухозаборником на капоте. Сзади установлено массивное антикрыло. Дополняют образ 20-дюймовые легкосплавные диски.

© Hennessey

© Hennessey

Самый мощный серийный Ford Mustang GTD выдает 815 л.с. Инженеры Hennessey взяли обычный 5-литровый V8, установили на него большой нагнетатель и подняли отдачу до 850 л.с. и 881 Нм крутящего момента. По мощности Super Venom обошел GTD, а по тяге уступил всего 19 Нм.

Характеристики впечатляют: разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) занимает 3,2 секунды, четверть мили автомобиль проезжает за 10,9 секунд с конечной скоростью 214 км/ч.

Самое интересное — несмотря на серьезное вмешательство в мотор, автомобиль сохраняет оригинальную заводскую гарантию Ford. Дополнительно Hennessey предоставляет свою трехлетнюю ограниченную гарантию на 36 000 миль (около 58 тыс. километров).

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey