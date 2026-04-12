Глава Li Auto обвинил Nissan в организации массовой травли

Глава Li Auto обвинил Nissan в создании фейковых аккаунтов для атак на бренд.

Все началось с эмоционального поста в его личном блоге. Ли Сян признался, что компанию преследуют уже много лет, сообщает IT Home.

«Первый раз, когда нас атаковали, мне советовали быть мудрее и спросить себя: почему очерняют именно вас? Во второй раз посоветовали кричать, но потише, чтобы обидчику было приятно. Затем последовали третья, четвёртая и бесконечная атаки. Всем так нравится ваша зрелость и умение терпеть», — написал он с горькой иронией в своем блоге.

Однако настоящий резонанс вызвало его предыдущее заявление, где он сравнил своих недоброжелателей с предателями.

«История не раз доказывала: псевдоармия часто действует отвратительнее, чем японские захватчики. Автомобильный бизнес — не исключение», — заявил глава Li Auto.

По словам бизнесмена, он устал молчать. Он утверждает, что некий «японский бренд» (намек явно на Nissan) нанял целые полчища «маркетинговых солдат». Они под видом обычных пользователей создают фейковые аккаунты, фабрикуют ложь и целенаправленно пишут плохие комментарии под публикациями о продукции Li Auto. Это, по мнению Ли Сяна, уже серьёзно мешает бизнесу.

Теперь компания намерена действовать жёстко: подавать иски в суд и требовать от властей навести порядок.

«Нельзя позволять иностранным брендам уничтожать здоровую атмосферу на рынке», — заявил Ли Сян.

В доказательство своих слов глава Li Auto опубликовал скриншоты с заказными комментариями нанятых пользователей и переписку менеджеров Dongfeng Nissan.