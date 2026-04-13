Первый рейтинг автошкол появится в феврале 2027 года

В скором времени решать, куда пойти учиться, чтобы без проблем сдать экзамены на права, граждане смогут, ориентируясь на результаты учебы своих предшественников в различных автошколах. Правительство утвердило Правила формирования рейтинга таких учебных организаций.

По каким критериям можно будет понять: стоит ли заключать договор именно с этой автошколой? В первую очередь, по результатам сдачи экзаменов ее выпускниками. А также, по данным статистики аварий с пострадавшими, которые произошли по вине водителей - выпускников данной автошколы - в течение двух лет с момента получения ими прав.

Эти правила заработают одновременно со вступлением в силу поправок в Закон "О безопасности дорожного движения". А именно, 28 мая этого года. Но речь идет не только о правилах. Дело в том, что более точные критерии оценки эффективности автошколы, периодичность ее проведения должно установить МВД. Соответствующий ведомственный приказ ждет регистрации в Минюсте России.

В этом документе уточняется, что при составлении рейтинга также будут учитываться средние региональные значения. Основными, конечно, для желающих пройти обучение, станут данные о числе выпускников автошколы, сдавших экзамены в ГИБДД с первого раза.

Что касается периодичности такой оценки, то тут все сложнее. Согласно приказу, формирование такого перечня должно осуществляться раз в год и публиковаться на сайтах региональных подразделений ГИБДД не позже 15 февраля каждого года. Из этого следует, что первый такой рейтинг будет опубликован только в феврале 2027 года. Ведь и поправки в закон, и приказ вступят в силу в конце мая.

Связано это с особенностями сбора статистики. Дело в том, что погибшим в ДТП считается тот, кто погиб в течение месяца после происшествия. То есть до конца января сведения о таких происшествиях будут считаться еще неполными. Исчерпывающая информация будет подготовлена только к 2027 году. И только тогда кандидаты в водители смогут выбирать автошколу по рейтингу.

У такого рейтинга есть и другие особенности. Как объяснил "РГ" главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин, к примеру, одна автошкола выпускает 100 учеников в год. А другая - тысячу в месяц. И у какой рейтинг будет ниже? Правильно, у второй. Поскольку просто на дорогу выехало большее количество водителей. Можно ли на таких основаниях оценить качество их подготовки? Вряд ли. К тому же в регионах у нас проблема с количеством автошкол. Так что желающим обучиться на права особо и выбирать-то не приходится.

Кстати

Также МВД разработало проект приказа, устанавливающий новый порядок получения заключений в ГИБДД о соответствии программ подготовки водителей автошкол тем, которые утверждены министерством просвещения. Документ выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru. Напомним, что с 1 марта водителей стали готовить по новым программам. Новшеств в них оказалось множество.

Перечислим основные. Прежде всего это увеличение часов вождения. Так, например, для категории "В" (легковушки), количество часов вождения должно вырасти с нынешних 38 до 42 часов. Также закреплена возможность частично обучаться теории дистанционно. Но не по всем предметам. Некоторые теоретические навыки надо осваивать очно в обязательном порядке. Например, оказание первой помощи на дороге.

Кроме того, дистанционное обучение - это не флешка с набором лекций, которые кандидат может прослушать, а может - и нет. Это полноценный урок, но - на удаленке. Например, всеми правовыми нюансами, касающимися вождения автомобиля, ситуаций, которые могут при этом возникнуть, можно вполне овладеть и на расстоянии.

До 1 марта все автошколы должны были получить новые заключения от Госавтоинспекции о своих программах, поскольку без них ученики попросту не смогут сдать экзамен в ГИБДД. И автошколы это проделали, и ГИБДД такие заключения выдавали по действующему сейчас приказу, но с учетом того, что программы новые. Новый же документ просто приводит в соответствие новым требованиям действующий порядок.