Глава Ford выставил на продажу DeTomaso Pantera 1972 года

В коллекции главы Ford Джима Фарли появился редкий спортивный автомобиль — DeTomaso Pantera 1972 года, который он приобрёл в 2024 году за 121 000 долларов, но теперь выставил на продажу через аукцион. За два года владения машина проехала примерно 2000 миль и подверглась техническим доработкам, включая обновлённую подвеску, модернизированную систему охлаждения и доработанный двигатель V8 объёмом 5,8 литра с новыми компонентами, такими как впуск Edelbrock и улучшенная система зажигания. Интерьер также претерпел изменения: установлены новые сиденья, рулевое колесо и современная аудиосистема, что сочетается с винтажным стилем. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

История этого автомобиля восходит к 1970-м годам, когда он использовался подразделением Ford Aerospace, затем перешёл в частные руки и даже долгое время хранился в музее. В 2018 году Pantera попала в аварию во время тест-драйва, но была полностью восстановлена, что позволило ей вернуться на рынок. На момент публикации ставка на аукционе уже превысила 126 000 долларов, что выше первоначальной цены покупки, демонстрируя рост стоимости за короткий срок.

Причины продажи не раскрываются, но, вероятно, это связано с ротацией коллекции, что подчёркивает, как классические автомобили могут служить не только объектом страсти, но и инвестицией. Этот случай показывает устойчивый интерес коллекционеров к редким моделям с богатой историей, особенно на фоне общего повышения спроса на такие проекты.