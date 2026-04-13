Проблемные дворники машин Tesla получили серьезное обновление

Владельцы электромобилей Tesla вскоре получат более точную и надежную систему автоматических стеклоочистителей благодаря новому патенту компании, который будет внедрен через крупное программное обновление. Эта технология использует не только камеры для определения влажности, но и измеряет потребление электроэнергии электродвигателями дворников, что позволяет точнее оценивать сопротивление движению щеток по стеклу и оптимизировать их работу, решая проблему жалоб на недостаточную точность из-за сбоев камер при загрязнениях, таких как грязь, насекомые или снег. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Tesla

Инновационный подход, описанный в патенте, направлен на повышение эффективности очистки лобового стекла, что является важным шагом в улучшении комфорта вождения. Ранее система полагалась исключительно на визуальные данные от камер Tesla Vision, что могло приводить к ошибкам в определении необходимости включения дворников. Теперь, добавляя анализ физической нагрузки на мотор, автомобиль сможет более адекватно реагировать на реальные условия, обеспечивая более стабильную работу функции.

Это обновление является частью постоянных усилий Tesla по совершенствованию своих технологий, хотя оно не связано с другими разработками, такими как Full Self-Driving. Внедрение новой системы через программное обновление делает ее доступной для существующих владельцев, что подчеркивает гибкость и адаптивность компании в ответ на обратную связь от пользователей, стремясь устранить раздражающие недостатки в повседневном использовании автомобилей.