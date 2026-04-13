Lexus отзывает свои автомобили в Канаде

Бренд Lexus инициировал срочный отзыв в Канаде, затрагивающий 507 автомобилей из-за возможного дефекта топливного насоса низкого давления. Это действие направлено на предотвращение потенциальных рисков, связанных с внезапной потерей мощности двигателя во время движения, что может повысить вероятность аварий. Владельцы указанных моделей будут уведомлены по почте и смогут бесплатно заменить насос в дилерских центрах. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Отзыв распространяется на модели Lexus GS F 2016–2020 годов, Lexus IS 500 2022 года и Lexus RC F 2015–2022 годов. Если неисправность присутствует, водители могут заметить индикатор Check Engine на приборной панели, а также столкнуться с перебоями или полным отказом двигателя. Компания подчеркивает важность своевременного обращения для устранения проблемы, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации транспортных средств.