LG расширяет бизнес, выходя на рынок автомобильного ПО

Программно-определяемые автомобили становятся центральным трендом в автопроме, и LG Energy Solution подтверждает это, присоединившись к платформе SDVerse, основанной General Motors, Magna и Wipro. Этот цифровой маркетплейс позволяет автопроизводителям искать, тестировать и внедрять программные решения, напоминая «App Store» для отрасли, где софт играет ключевую роль. LG Energy стала первым аккумуляторным производителем в этой экосистеме, предложив решения для мониторинга батарей, диагностики безопасности и машинного обучения, оценивающие состояние и износ аккумуляторов, включая анализ влияния вождения и зарядки. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Huawei

Этот шаг трансформирует LG Energy из поставщика батарей в технологического партнёра, подчёркивая, что конкуренция в электромобилях смещается к программному обеспечению. Компания предлагает платформы для реального времени, что усиливает её роль в управлении аккумуляторами через софт. Параллельно LG Electronics уже вошла в SDVerse со своей платформой AlphaWare, а LG Energy развивает производство батарей, включая проекты с Tesla.

Синергия железа и программного обеспечения определяет будущее автоиндустрии, где главная борьба развернётся в ближайшие годы. Этот тренд показывает, что успех зависит не только от качества батарей, но и от эффективного программного управления ими, что делает LG Energy ключевым игроком в этой трансформации.