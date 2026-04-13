Новые электрокары Volkswagen на платформе MEB+ будут дешевле

Немецкий автогигант Volkswagen анонсировал амбициозный план по запуску бюджетных электромобилей, нацелившись на укрепление позиций в Европе перед лицом растущей угрозы со стороны китайских конкурентов. Ключевым инструментом станет семейство Electric Urban Car Family, включающее модели ID Polo, ID Cross и обновлённый ID3 Neo, которые появятся в ближайшее время на платформе MEB+. Базовый хэтчбек будет оцениваться примерно в 25 000 евро, а кроссовер — от 28 000 евро, что позволит конкурировать с Renault 4 и недорогими электрокарами из Китая. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Стратегия Volkswagen сосредоточена на снижении затрат за счёт унификации и объединения ресурсов внутри концерна, включая бренды Cupra и Skoda. При этом новые автомобили получат современные технологии, такие как продвинутые системы помощи водителю и обновлённую мультимедийную архитектуру. Компания признаёт, что отошла от своей философии «народного автомобиля», и теперь стремится вернуть доступность и практичность, что рассматривается как попытка перезапустить бренд в электрическую эпоху.

Производство планируется локализовать в Европе, что должно уменьшить зависимость от внешних поставщиков и укрепить позиции на локальном рынке. Этот шаг выглядит логичным, хотя и несколько запоздалым ответом на трансформацию отрасли и усиление конкуренции. Если Volkswagen сможет действительно снизить цены без потери качества, у него есть шанс вернуть лидерство, но борьба с китайскими производителями обещает быть крайне жёсткой.