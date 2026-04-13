На продажу выставили новую "Волгу" ГАЗ-3110

Как выяснила "Российская газета", на продажу выставили ГАЗ-3110, который с 2002 года проехал всего 13 159 км. Владелец просит за свою "Волгу" 950 тысяч рублей.

"Лимитированная серия, с кожаным салоном. Вся в заводском окрасе. Без царапин, вмятин сколов и коррозии от слова совсем. Вся обработана антикоррозией и зашумлена с завода. Машина как новая. Заменил масло и фильтры. Резина лето и зима абсолютно новая. Документы чистые без каких-либо проблем. Торг в разумных пределах после осмотра машины. Продаю практически новую "Волгу" по цене "Приоры". Торг только после осмотра машины", - говорится в объявлении.

Под капотом у седана стоит двигатель 2,3 литра, который выдает 130 л.с. Коробка - механика, привод - задний.

