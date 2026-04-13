Toyota, Hyundai и Kia зарегистрировали в РФ товарные знаки

Японская Toyota, а также южнокорейские компании Hyundai и Kia оформили права на товарные знаки, связанные с названиями своих моделей автомобилей, на территории РФ.

Toyota получила право на использование названий Auris, Venza и C+pod. Kia зарегистрировала обозначение Kia X-Line, а Hyundai - Centennial. Все эти разрешения на использование товарных знаков действительны в течение десяти лет, сообщает .

Напомним, в сентябре 2022 года Toyota объявила об остановке производственных процессов на своем заводе в Санкт-Петербурге, мощность которого составляла 100 тысяч автомобилей ежегодно.

По информации, опубликованной рядом южнокорейских изданий в апреле 2025 года со ссылкой на отраслевые источники, Kia якобы рассматривала российский рынок в рамках своих среднесрочных планов продаж. По сообщениям СМИ, компания планировала реализовать 4,1 миллиона автомобилей к 2030 году, из которых 50 тысяч могли бы быть проданы в России, основываясь на данных, представленных на закрытой встрече с инвесторами.

Однако позднее в Hyundai Motor Group, куда входит и Kia, заявили, что речь шла о странах СНГ, а не о России.

Ранее "РГ" сообщала, что в 2025 году российское юридическое лицо ООО "Тойота Мотор" продемонстрировало впечатляющие результаты, зафиксировав чистую прибыль в размере 2,85 млрд рублей.