Новый кроссовер Tenet Plus L4 заметили в России

Кроссовер Tenet Plus L4 на базе Lepas L4 от Chery заметили в России, сообщают "Китайские автомобили".

Сборка этого SUV с высокой вероятностью начнется на одном из заводов группы "АГР Холдинг" в Санкт-Петербурге, уточняет издание.

Точные габариты легшего в основу отечественного кроссовера Lepas L4 составляют 4406 х 1820 х 1635 мм. В движение его приводят два варианта 1,5-литровых ДВС: атмосферный на 109 л.с. и турбированный на 147 л.с.

Напомним, в феврале новый российский автомобильный бренд Tenet Plus объявил о старте формирования дилерской сети. Поиск партнеров ведется в 57 городах России, включая все 16 городов-миллионников и крупнейшие региональные центры.

До этого также стало известно, что компания "Тенет Рус" подала документы на регистрацию товарных знаков Tenet Plus L4, L6 и L8.