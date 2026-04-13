На севере Приамурья ограничат движение большегрузов

В Амурской области введут ограничения на движение большегрузов в северных районах. Об этом сообщает Минтранс региона.

Такие меры нужны для того, чтобы сохранить дорожную сеть. В настоящее время в регионе наблюдается период оттайки и перепадов температур. Из-за этого дорожное полотно менее устойчиво. Слишком тяжелый транспорт может его разрушить.

Ограничение будет действовать с 14 апреля по 15 мая. До 30 апреля продолжает действовать ограничение на юге Приамурья.

Запрет касается транспорта с массой более 12 тонн и не имеющего спецразрешения. За нарушение предусмотрен штраф от 250 тысяч до 400 тысяч рублей.