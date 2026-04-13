Почему кузов "Москвича" M90 может потребовать доработок

Эксперт "За рулем" Кирилл Милешкин сравнил внешность "Москвича" M90 с машинами бренда Haval. Специалист отметил, что у новых кроссоверов много яркого хрома на внешних элементах кузова.

Однако ранее владельцы Haval столкнулись с проблемами, касающимися именно этих декоративных элементов. Они облазили и приходили в негодность.

По словам Милешкина, в ходе регулярных модернизаций и фейслифтинга внешности автомобилей Haval эти детали поэтапно исключаются. Можно предположить, что у бренда "Москвич" в этом направлении еще все впереди, либо же его элементы окажутся значительно более устойчивыми к воздействию дорожных реагентов и абразивного песка.

Напомним, что под капотом "Москвича" M90 установлен 2-литровый турбированный двигатель мощностью 200 лошадиных сил, работающий в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Система полного привода задействует многодисковую муфту. Стоимость кроссовера составляет 4 199 000 рублей.

