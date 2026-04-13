В I квартале 2026 года мировые продажи Volkswagen упали на четыре процента. Об этом сообщило Reuters.

Причиной такой динамики автогигант назвал слабый спрос в Китае и США. Так в КНР соответствующий показатель снизился на 15 процентов, а в США — на 20,5 процента.

Агентство отметило, что замедление экономического роста в Китае также ударило по таким брендам Volkswagen, как Porsche и Audi, чьи квартальные поставки на крупнейшем в мире автомобильном рынке упали на 21 и 12 процентов соответственно.

В свою очередь, Bloomberg констатировало, что рост продаж на 4,2 процента в Западной Европе и на 7 процентов в Южной Америке принес компании лишь частичное облегчение.

Впрочем, конкуренты Volkswagen также теряют позиции в Китае. Например, Mercedes-Benz сообщила о падении продаж в КНР на 27 процентов в I квартале. Но Volkswagen испытывает особенно сильно давление. Местные производители, такие как BYD и Geely выпускают все более совершенные модели по агрессивным ценам, подрывая давнее преимущество VW. Skoda собирается уйти с рынка этой страны БРИКС, так как покупатели все чаще отдают предпочтение электромобилям местного производства, а Porsche страдает из-за снижения спроса на автомобили класса люкс.

В I квартале 2026 года в Россию из Китая импортировали 19,4 тысячи легковых машин возрастом старше трех лет. На первом месте оказалась Toyota Corolla, а на втором — Volkswagen.