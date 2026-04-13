Продажи только начались, а спецверсия Belgee X50+ уже нашла первых клиентов

Продажи нового кроссовера Belgee X50+ в специальной версии Оникс/Onyx стартовали неделю назад, первые машины уже нашли своих владельцев.

По словам коммерческого директора сети дилерских центров "Прагматика" Александра Шапринского, доля комплектации Оникс/Onyx составит от 5 до 15% от общего объема продаж кроссовера. В разговоре с "Автостатом" он отметил, что новинка ориентирована на молодежь до 35 лет и водителей, которые хотят выделиться на дороге.

Среди основных конкурентов Belgee X50+ Шапринский выделяет такие модели, как Haval Jolion, Tenet T4, Changan CS35 и Uni-S, а также Geely Cityray.

Напомним, что спецверсия машины доступна по цене от 2,76 млн рублей без учета акций и скидок. Кузов окрашен в цвет "черный металлик". Он сочетается с красными суппортами и 18-дюймовыми колесными дисками. На крышке багажника установлен спортивный спойлер.

Под капотом расположен четырехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с. Трансмиссия - 7-ступенчатый "робот". Привод - исключительно передний.

Кроссовер оснащен всеми доступными ассистентами помощи водителю, включая систему автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (AEB), контроля слепых зон (BSD) и многими другими.

