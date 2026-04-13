Mercedes Мэрилин Монро продадут за 15 миллионов рублей

Автомобиль марки Mercedes-Benz, который принадлежал актрисе Мэрилин Монро, продадут на аукционе за миллионы рублей. Подробности публикует New York Post (NYP).

© Lenta.ru

Речь идет о Mercedes-Benz 170 S 1950 года выпуска, в багажнике которого обнаружили эмблему с инициалами знаменитости. Кроме того, на полированной приборной панели из орехового дерева также размещена изготовленная на заказ золотая табличка с ее инициалами.

Машину выставят на аукцион Iconic Auctioneers, стоимость лота оценивается в 21 тысячу долларов (1,6 миллиона рублей). Однако эксперты считают, что на самом деле авто продадут более чем за 200 тысяч долларов (более 15 миллионов рублей).

«Возможность купить такую машину выпадает крайне редко», — пояснил автомобильный эксперт Стив Кин.

