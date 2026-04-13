Tank отменил большие скидки на свои внедорожники

Внедорожники Tank 500 и Tank 700 подорожали на суммы от 100 до 500 тысяч рублей.

Марка Tank отменила скидки, которые российский офис называет «прямой выгодой». На различные версии модели Tank 500 действовал дисконт от 100 до 300 тыс. рублей, а флагманский Tank 700 можно было приобрести, сэкономив 500 тыс. рублей.

Выгоды касались экземпляров 2024 и 2025 годов выпуска. Теперь, чтобы приобрести Tank 500, нужно заплатить от 7,1 до 8,8 млн рублей, а стоимость Tank 700 составляет от 8,9 до 14,2 млн рублей.

Между тем, в Калининграде вскоре наладят производство рамных внедорожников Tank 300. Старт сборки машин запланирован на второй квартал 2026 года.

Сотрудничество компаний «Грейт Волл Мотор Рус» и «Автотор Авто Холдинг» предполагает поэтапное углубление технологии производства автомобилей, а также наращивание уровня локализации.

