Цены на подержанные авто в США растут

Стоимость подержанных автомобилей в Северной Америке продолжает расти, и эксперты связывают эту тенденцию с дефицитом предложения, возникшим в пандемийный период из-за остановки производства и сбоев в логистических цепочках. По прогнозам J. D. Power, средняя цена таких машин в США достигнет 30 166 долларов в 2026 году, что на 860 долларов выше показателя предыдущего года. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© dodge challenger

Ожидается, что в 2026 году в стране будет реализовано 16,3 миллиона новых легковых и грузовых автомобилей, что может способствовать стабилизации вторичного рынка, так как увеличение предложения новых моделей снизит ценовое давление на автомобили с пробегом. Одновременно отмечается, что модели с высокой топливной экономичностью лучше сохраняют стоимость на фоне роста цен на топливо и геополитической неопределенности.

Однако не только экономичные автомобили демонстрируют устойчивость к обесцениванию. Покупатели готовы переплачивать за спортивные машины с бензиновыми двигателями, такие как Toyota Supra и Porsche 911, которые остаются среди самых востребованных пятилетних моделей на рынке.