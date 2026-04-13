У Jeep Wrangler и Gladiator появились новые спецверсии

Принадлежащий автогиганту Stellantis бренд Jeep отмечает 85-летие. Праздничная программа, посвящённая юбилею, включает в себя проведение кампании Twelve 4 Twelve, которая предполагает выпуск 12 спецверсий Wrangler в течение 12 месяцев. Старт был дан в ноябре 2025 года, на сегодняшний день программа насчитывает уже шесть особенных вариантов внедорожника. Иногда такие же версии появляются и у пикапа Jeep Gladiator.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, роль первенца кампании Twelve 4 Twelve исполнил Jeep Wrangler Moab 392, затем появился Wrangler Whitecap, в начале 2026-го был рассекречен Wrangler 85th Anniversary Edition, затем линейку пополнил новый Wrangler Willys 392, а в прошлом месяце был представлен Wrangler Rockslide. Теперь американский производитель рассекретил новую спецверсию – Rewind, она досталась и внедорожнику и пикапу.

Jeep Wrangler и Gladiator Rewind призваны вернуть клиентов «в смелую, экспрессивную эпоху 80-х и 90-х годов». Изначально они были показаны в качестве концептов в рамках традиционного «Пасхального Сафари» (мероприятие, которое ежегодно проводится на Джипах в Моабе, в штате Юта). Зафиксированный интерес со стороны поклонников бренда привёл к тому, что марка решила выпустить такие внедорожник и пикап в качестве спецверсий Rewind на базе стандартного исполнения Willys.

Палитра цветов для окраса кузова у особенных исполнений внедорожника и пикапа включает в себя несколько вариантов, при этом любой из них дополнен разноцветной графикой в виде полос на капоте и боковинах (в компании назвали их отсылкой «к эпохе микстейпов и роликовых коньков»), а также надписей с названием спецверсии и указанием на полный привод.

Ещё в списке особенностей экстерьера числятся золотистые колёсные диски, обутые во внедорожные шины, и аналогичного оттенка буксировочные крюки. Накладки на колёсные арки, а также рамка радиаторной решётки у таких Wrangler и Gladiator окрашены в цвет кузова. В оснащение входят: светодиодные фары и противотуманки, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о лобовом столкновении, блокировка заднего дифференциала и ездовой режим Off-Road+.

В салоне спецверсий Jeep Wrangler и Gladiator Rewind установлены отделанные кожей сидения с разноцветной контрастной прострочкой и рельефными узорами, на которые создателей вдохновила «классическая 8‑битная аркадная графика». В салоне предусмотрен различный декор, в том числе специальные плашки с указанием на спецверсию, а ещё «всепогодные» коврики для защиты салона от слякоти. Автомобили снабдили подогревом передних сидений и рулевого колеса, функцией доступа в салон без ключа и дистанционного запуска двигателя.

«Начинка» у особенных исполнений стандартная. Цены Jeep Wrangler и Gladiator Rewind, которые появятся в продаже в мае 2026 года, уже известны. Так, на американском рынке покупка ретро-внедорожника обойдётся как минимум в 47 535 долларов (эквивалентно примерно 3,61 млн рублей по текущему курсу), а за аналогичный пикап здесь попросят не менее 48 345 долларов (около 3,67 млн рублей).