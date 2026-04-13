Комфортная Арктика: в РФ доработали Toyota LC 250 Prado Arctic Trucks

Эта экстремальная версия нового «Прадо» по задумке исландских специалистов должна сочетать в себе повышенную проходимость и комфорт для путешественника. Впрочем, российских автотуристов такой подход не впечатлил, и для выживания в суровых условиях внедорожник получил дополнительные улучшения.

Автомобиль нам показал Евгений Шаталов – известный экстремальный автопутешественник, члена Русского географического общества, рекордсмен книги Гиннесса, полярник, руководитель проекта Red Off-road Евгений Шаталов, с 2015 года вместе со своей командой совершивший более 100 крупных международных и российских экспедиций.

Ставить Toyota LC Prado с кемперами в один ряд язык как-то не поворачивается – уж больно статусная это «игрушка», мало чем похожая на дом на колесах. В то же время, по словам опытных путешественников, любая экспедиция в компании АТ37 становится более комфортной и по-домашнему уютной.

В 2025 году исполнилось 40 лет с момента появления версии Prado в семействе Toyota Land Cruiser, и большие поклонники «Ленд крузеров» исландцы просто не могли пройти мимо такого юбилея.

«Праздничный» АТ37 отлично подходит для покорения самых труднопроходимых мест, но и отвезти ребенка в садик и привезти продукты из магазина также для него не будет проблемой, даже несмотря на шины диаметром 37 дюймов с грязевым протектором на кованых дисках. Дополнительная проходимость «тридцать седьмому» обеспечивается специально настроенной подвеской с двойным режимом работы: увеличенный ход пружин и амортизаторов позволил поднять кузов на 40 мм. Там, куда поедет этот автомобиль, это точно пригодится.

Для того, чтобы адаптировать автомобиль к новым 37-дюймовым колесам, инженеры доработали раму, кузов и даже трансмиссию, увеличив дорожный просвет до немалых 290 мм. Расширенные колея и колесная база добавили стабильности – по большей части, это ощущается на асфальте.

Внутри изменения минимальны: коврики, накладки на пороги и селектор передач с брендингом исландского ателье. Иными словами, скандинавским аскетизмом не пахнет и славно: в салоне Prado по-прежнему будет приятно расположиться и в кратковременных поездках, и в туристических автомарафонах. А конкретно этому красному внедорожнику их придётся совершить немало.

Евгений Шаталов, путешественник, создатель экспедиционного центра Red Off-road:

«В этом году мы планируем совершить порядка 20 экспедиций по России, включая экстремальные арктические маршруты, странам СНГ и дальнему зарубежью. У АТ37 высокая проходимость, он способен преодолевать целину тундры, курумник, высокие броды, и поэтому мы планируем использовать этот автомобиль на маршрутах в Арктику от Каниного носа до Якутии, а также на легендарном внедорожном маршруте на перевал Дятлова».

Наверное, многие с детства запомнили, что нельзя залезать на крыши автомобилей, а не то можно отхватить ремнём по попе. Теперь забудьте! На крышу АТ37 залезать нужно. Особенно когда вы остановились на каком-нибудь живописном горном плато после многочасового движения без остановок.

Для уюта путешественников российские эксперты в автотуризме оснастили Prado 250 своей версией «российского пакета», который включает палатку на крыше со спальником, дополнительные прожекторы, мощную лебедку и усиленную защиту днища. Плюс ко всему, в багажнике есть длинный выкатной стол, напоминающий барную стойку. Вот теперь можно покорять Арктику или тайгу и везде чувствовать себя как дома!