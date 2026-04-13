Обнародованы первые официальные фото внедорожника Freelander

Компания CJLR (Chery Jaguar Land Rover) обнародовала официальные фото первой модели нового бренда Freelander.

На снимках автомобиль запечатлен в камуфляже, однако некоторые детали экстерьера видны отчетливо.

Внешность выполнена с оглядкой на Land Rover Freelander и Defender прошлых поколений.

Камуфляжное покрытие не позволяет сказать уверенно, какие внешние ручки получит новинка - выдвижные или полускрытые. Зато хорошо видны такие детали, как наклонные передние стойки, прямоугольные фары с передовой светодиодной оптикой и крупные внешние зеркала.

Заснятый предсерийный образец создан в сотрудничестве Chery и Jaguar Land Rover. За основу прототипа взят концептуальный кроссовер Concept 97.

Ожидается, что первая модель бренда Freelander станет среднеразмерным гибридным внедорожником с возможностью подзарядки от сети. Возможен также выпуск полностью электрической модификации.

Новинка построена на платформе Chery E0X. За ускорение будет отвечать гибридная силовая установка, объединяющая 1,5-литровый двигатель и два электроагрегата. Ожидаются интеллектуальная система управления Huawei Qiankun, тяговые батареи CATL и новейший чип Qualcomm Snapdragon.

Официальные спецификации серийной новинки компания обещает раскрыть в июне. Дебют на рынке должен состояться до конца года.