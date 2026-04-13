Alfa Romeo представила обновленные Tonale и Stelvio

Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo представил обновлённые версии своих популярных кроссоверов Tonale и Stelvio на международном автосалоне в Нью-Йорке в 2026 году, подчеркнув свою приверженность премиальному сегменту. Компактный Tonale обзавёлся новым дизайном с решёткой Scudetto, вдохновлённой классической моделью 33 Stradale, а расширенная колея придала ему более агрессивный облик. Под капотом установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 268 лошадиных сил, который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Q4. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Stelvio сохранил свою роль как динамичного кроссовера бренда, оснащённый мотором на 280 л.с. и 306 Нм крутящего момента, что делает акцент на управляемости и спортивных характеристиках. Alfa Romeo официально подтвердила, что эти модели, наряду с седаном Giulia, останутся в продаже как минимум до 2027 года, демонстрируя продолжение развития традиционных силовых установок. В условиях растущего перехода многих марок на электромобили, итальянский бренд выбирает сбалансированный подход, сочетая эмоциональный дизайн и проверенные технологии.

Этот прагматичный шаг позволяет Alfa Romeo сохранять актуальность для покупателей, ценящих драйв и уникальный стиль, в то время как рынок активно меняется. Tonale и Stelvio служат примером того, как бренд укрепляет свои позиции, не отказываясь от ключевых преимуществ, которые делают его узнаваемым в премиальном сегменте.