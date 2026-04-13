В России рухнул рынок пикапов

Рынок пикапов в России просел на 20% в первом квартале 2026 года. Согласно данным агентства «Автостат» (на основе информации АО «ППК»), в январе-марте 2026 года в России было реализовано 4233 новых пикапа.

© Motor.ru

Лидером среди марок остается китайский JAC, продавший 674 автомобиля (16% рынка). Второе место занял американский RAM (631 шт.), который официально в России не представлен.

Тройку лидеров замкнул отечественный Sollers с результатом 545 проданных пикапов. Также в пятерку вошли Changan (523 шт.) и УАЗ (510 шт.).

В модельном рейтинге по итогам квартала лучшим стал JAC T9 — 647 экземпляров. Однако его практически догнал RAM 1500 (631 шт.). В топ-5 также попали Changan Hunter Plus (521 шт.), УАЗ «Пикап» (510 шт.) и Great Wall Poer (428 шт.).

