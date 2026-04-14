Changan представил бюджетный аналог Xiaomi YU7 мощностью 444 л.с.

Китайский рынок электромобилей пополнился ещё одним стильным низкопрофильным внедорожником — Changan Nevo Q06. Модель сопоставима по габаритам и форме с Xiaomi SU7, но, по предварительным данным, будет стоить дешевле и уступать ему в динамике. Об этом сообщает Carscoops.

Опубликованные Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) снимки показывают, что внедорожник явно перекликается по дизайну с седаном Nevo A06. У модели — раздельные фары со световой полосой на всю ширину кузова, чёрная нижняя решётка радиатора и чёрные воздухозаборники.

Среди особенностей новинки — глянцевые чёрные колёсные арки, лидар на крыше и дверные ручки без выступающих элементов. Боковая часть кузова получила изящные очертания благодаря мягкой линии плеча и выпуклым задним панелям. Задняя светодиодная полоса и диффузор в цвет кузова завершают облик.

Согласно предварительным данным, Nevo Q06 предложит покупателям 14 вариантов дизайна колёсных дисков, двухцветный задний спойлер, тонированные стёкла под заказ и панорамную стеклянную крышу. Габариты внедорожника: длина — 4837 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1670 мм, колёсная база — 2940 мм.

Главное техническое различие между новинкой и Xiaomi YU7 — в вариативности силовых установок. Nevo Q06 предложит как полностью электрические модификации, так и версии с дополнительным аккумулятором (EREV). Базовые заднеприводные версии выдают 282 и 302 л.с. Для тех, кому нужна максимальная динамика, предусмотрена двухмоторная версия мощностью 444 л.с., которая поднимает порог максимальной скорости с 200 до 230 км/ч.

