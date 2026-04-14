Lepas представил L6: гибрид с запасом хода 1100 км и быстрой зарядкой

Автомобильный бренд Lepas представил новую модель L6, которая будет предлагаться в гибридном и электрическом исполнении, расширяя линейку после выхода L8. Этот пятиместный кроссовер C-сегмента, созданный на модульной платформе Chery International для транспортных средств на новых источниках энергии, позиционируется как более доступный вариант. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Гибридная версия, названная Lepas Super Hybrid, оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем в сочетании с электромотором и аккумулятором, что, по заявлениям производителя, обеспечивает общий запас хода свыше 1100 километров. Электрическая модификация L6 с батареей мощностью 67 кВт·ч предлагает заявленный пробег в 270 миль и способна зарядиться с 30% до 80% примерно за 20 минут.

Рэй Ванг, управляющий директор Lepas в Великобритании, отметил, что L6 представляет собой значительный шаг для бренда на европейском и британском рынках, подтвердив, что это будет вторая модель, доступная для продажи. Он подчеркнул, что сочетание гибридной системы Super Hybrid и полностью электрических силовых агрегатов обеспечивает высокую эффективность, впечатляющий запас хода и быструю зарядку, что идеально подходит для местных дорог.