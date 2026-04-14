Рассекречена внешность кроссовера GAC в стиле Zeekr: машину покажут в Пекине

Компания GAC представила новый купе-кроссовер Hyptec S600, который внешне напоминает модели Zeekr и Lynk&Co. Автомобиль будет доступен на китайском рынке в гибридной и электрической версиях.

Габариты S600 составляют 5015 мм в длину, 1933 мм в ширину и 1700 мм в высоту, а колесная база равна 2936 мм. В автомобиле установлена двухуровневая головная оптика, сенсор LiDAR и единый элемент заднего фонаря с 836 светодиодами.

Как сообщает портал Chinapev, гибридная версия S600 оборудована 1,5-литровым ДВС мощностью 160 л.с. Электрическая версия оснащена электродвигателем мощностью 340 л.с., с максимальной дальностью хода от 660 до 800 км.

Презентация кросс-купе состоится на Пекинском автосалоне уже в конце этого месяца.

