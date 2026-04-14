Ослепление от фар встречных машин: 60% водителей жалуются на проблему

Ослепление от фар встречных автомобилей превратилось в серьёзную проблему для водителей, что подтверждается новыми данными. Согласно опросу Американской автомобильной ассоциации, 60% из 1092 респондентов признались, что в тёмное время суток их слепят фары встречных машин, а 73% считают, что за последнее десятилетие ситуация только ухудшилась. Большинство столкнувшихся с этой проблемой назвали основной причиной ослепляющие фары встречных авто — 92%, причём около трети также отметили, что блики мешают им через зеркала заднего или бокового вида. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Опрос показал, что Ford не зря работает над технологией устранения бликов
Исследование выявило и другие закономерности: водители в очках чаще сталкиваются с бликами, чем те, кто их не носит, а владельцы пикапов реже жалуются на эту проблему. Женщины сообщали о бликах чаще мужчин, но возраст и рост водителей не повлияли на эти показатели. Грег Брэннон, директор по автомобильной инженерии и исследованиям в Американской автомобильной ассоциации, подчеркнул, что блики стали серьёзной проблемой для миллионов водителей, и по мере развития технологий освещения необходимо лучше понимать их влияние и меры безопасности.

Тем временем компания Ford опубликовала патенты, рассматривающие способы решения этой проблемы, включая систему уменьшения бликов от встречных авто. Эти идеи могут принести плоды, если когда-нибудь воплотятся в жизнь, предлагая потенциальные технологические ответы на растущие неудобства на дорогах.