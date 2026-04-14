Опрос показал, что Ford не зря работает над технологией устранения бликов

Ослепление от фар встречных автомобилей превратилось в серьёзную проблему для водителей, что подтверждается новыми данными. Согласно опросу Американской автомобильной ассоциации, 60% из 1092 респондентов признались, что в тёмное время суток их слепят фары встречных машин, а 73% считают, что за последнее десятилетие ситуация только ухудшилась. Большинство столкнувшихся с этой проблемой назвали основной причиной ослепляющие фары встречных авто — 92%, причём около трети также отметили, что блики мешают им через зеркала заднего или бокового вида. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Исследование выявило и другие закономерности: водители в очках чаще сталкиваются с бликами, чем те, кто их не носит, а владельцы пикапов реже жалуются на эту проблему. Женщины сообщали о бликах чаще мужчин, но возраст и рост водителей не повлияли на эти показатели. Грег Брэннон, директор по автомобильной инженерии и исследованиям в Американской автомобильной ассоциации, подчеркнул, что блики стали серьёзной проблемой для миллионов водителей, и по мере развития технологий освещения необходимо лучше понимать их влияние и меры безопасности.

Тем временем компания Ford опубликовала патенты, рассматривающие способы решения этой проблемы, включая систему уменьшения бликов от встречных авто. Эти идеи могут принести плоды, если когда-нибудь воплотятся в жизнь, предлагая потенциальные технологические ответы на растущие неудобства на дорогах.