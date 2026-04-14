Крупнейшая частная сеть зарядных станций для электромобилей в России PUNKT E примет участие в XVII Международном форуме «Экология», приуроченном ко Дню экологических знаний.

Форум состоится 14–15 апреля 2026 года в конгресс-центре Рэдиссон Славянская в Москве и традиционно станет площадкой для обсуждения актуальных экологических вопросов и формирования ориентиров государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Константин Алябьев, управляющий директор PUNKT E, от лица Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) поднимет вопрос о введении отдельного экологического класса «без выбросов» (БВ) — как наивысшего экологического класса для транспортных средств на электрической тяге. Также в своем выступлении эксперт расскажет о влиянии автопарков на экологию в городах и влиянии на сокращение углеродного следа при переходе на электромобили.

Ранее на стратегической сессии АПОЭ и PUNKT E «Электромобили в таксопарках», прошедшей 26 марта 2026 года, участниками рынка была отдельно зафиксирована проблема с «Законом о такси». Заинтересованные субъекты РФ в настоящее время не могут закрепить приоритет использования электромобилей в такси через действующие правовые инструменты — в текущей региональной нормативной практике устанавливаются исключительно требования к ДВС-автомобилям в такси.

Со стороны АПОЭ уже направлены соответствующие предложения первому заместителю Председателя Российской Федерации Правительства Д. В. Мантурову с проектом нормативного акта по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», которым и предусмотрена текущая экологическая классификация транспортных средств.