В Европе дали зеленый свет полуавтономному управлению автомобилем

Голландское агентство RDW, отвечающее за сертификацию транспортных средств, выдало типовое одобрение системе помощи водителю Tesla FSD Supervised (Full Self Driving Supervised). В заявлении регулятора подчеркивается, что система прошла проверку в течение более полутора лет — на испытательном полигоне и на дорогах общего пользования.

В ведомстве подчеркивают, что ключевым приоритетом остается безопасность, а сама система рассматривается как расширение возможностей водителя, а не замена человека за рулем.

«Благодаря типовому одобрению система помощи водителю теперь может использоваться в Нидерландах, с возможностью дальнейшего расширения на все государства-члены Европейского союза», — говорится в официальном заявлении RDW.

Контроль остается за водителем

Несмотря на широкий набор функций, система не переводит автомобиль в режим полностью самостоятельного движения. Регулятор отдельно подчеркивает, что ответственность всегда остается на человеке.

«Автомобиль с системой FSD Supervised не является полностью автономным. Это система помощи водителю, и водитель остается ответственным и должен всегда сохранять контроль над управлением», — отмечает RDW.

Технология может брать на себя ряд задач — движение по маршруту, вождение, ускорение, торможение и парковку. Однако управление не передается системе полностью. Водитель обязан постоянно следить за дорогой и быть готовым вмешаться в любой момент.

Для контроля внимания используются датчики, отслеживающие взгляд и готовность к управлению. При снижении концентрации система выдает предупреждения, а при повторных нарушениях может ограничивать использование функций.

Европейский контекст регулирования

В ЕС действует система предварительного одобрения транспортных технологий, без которой их использование на дорогах невозможно. Это отличает европейский подход от американской модели, где часть систем допускается к эксплуатации через самосертификацию с последующим контролем.

В RDW отмечают, что европейские требования к безопасности строже, а программные реализации подобных систем могут отличаться в разных регионах. Поэтому функциональность решений, используемых в Европе и США, не является полностью идентичной.

Сравнение с другими производителями

Регулятор подчеркивает, что подобные технологии уже существуют и у других автопроизводителей. В частности, в Европе одобрены системы, позволяющие движение без рук на руле в определенных условиях:

системы BMW с автоматической сменой полосы на автомагистралях система Ford BlueCruise для движения по трассам в режиме контроля водителя

На этом фоне новая система рассматривается как развитие уже существующего класса технологий помощи водителю, а не принципиально новый тип автономного транспорта.

Дополнительно, по оценкам ряда исследований в области транспортной безопасности, более широкое внедрение автономных технологий потенциально способно снизить число дорожно-транспортных травм примерно на несколько процентов — в отдельных моделях прогнозируется снижение порядка 3–4% в среднем сценарии и значительно больше при высоком уровне распространения и эффективности систем.

В компании заявляют, что одобрение открывает путь к постепенному внедрению технологии в стране и потенциальному расширению в других государствах Европы.