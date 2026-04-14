Всюду клин: Porsche теряет позиции в мире

Компания Porsche подвела итоги первого квартала 2026 года и столкнулась с неприятными цифрами. Поставки автомобилей упали на 15%, достигнув отметки в 60 991 штук. Основными причинами такого снижения стали завершение производства моделей 718 с двигателями внутреннего сгорания, высокий спрос на электрический Macan в прошлом году и отмена льгот для электрокаров в США.

Несмотря на общий спад, Porsche удалось поставить клиентам 11 499 электромобилей, включая модели Macan Electric и Taycan. Это меньше, чем в прошлом году, когда было реализовано более 18 тысяч таких машин.

Самой популярной моделью в первом квартале стал Cayenne, который разошелся тиражом в 19 183 единицы. Спорткар 911 также показал рост на 22% и нашел 13 889 покупателей. Продажи Macan составили 18 209 машин, из которых 8079 были электрическими.

Особенно сильно падение продаж затронуло китайский рынок (-21%) и Европу (-18%). В то же время в Германии наблюдался небольшой рост (+4%).

В то же время член правления Porsche AG по продажам и маркетингу Маттиас Беккер отметил, что текущие результаты соответствуют ожиданиям, учитывая ограниченную доступность некоторых моделей. Компания продолжит работать над улучшением своих показателей, придерживаясь политики "качество важнее количества".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что новый седан Porsche может заменить Panamera и Taycan.