В России можно купить хэтчбек Kia KX1 от 1,5 млн рублей

Как удалось выяснить "Российской газете", сразу несколько дилеров привезли в Россию кросс-хэтчбеки Kia KX1, являющиеся точной копией хорошо знакомого нашим гражданам Kia Rio X-Line или Solaris KRX.

Согласно данным из карточек объявлений, за автомобили 2026 года без пробега из ближайших поставок просят 1,5 млн рублей и 1,8 млн рублей за "Киа" из наличия.

Дешевле всего машину предлагают заказать во Владивостоке, а самый доступный экземпляр, который уже растаможен и имеет пакет документов для постановки на учет, находится в Сочи.

Что характерно, все представленные KX1 имеют не только безальтернативный 1,4-литровый бензиновый силовой агрегат на 100 л.с., вариативную трансмиссию и передний привод, но и абсолютно идентичную комплектацию с литыми колесными дисками, люком в крыше, кожаными сидениями, большой мультимедиа и 2-зонным климат-контролем. Кроме того, все они представлены в единственном цвете - белом металлике.

