Skoda готовит гибридную Octavia

Компания Skoda планирует выпустить гибридную версию модели Octavia, которая станет важным шагом в её стратегии перехода к более экологичным технологиям, сохраняя при этом двигатели внутреннего сгорания. По данным, обновление с новой гибридной установкой может появиться в конце 2026 года или в начале 2027-го, построенной на базе решений Volkswagen, уже используемых в T-Roc и Golf. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Ожидается, что Octavia сохранит текущую платформу MQB и привычный дизайн, с объёмом багажника около 552 литров. В салоне останутся цифровые технологии, включая мультимедийные системы до 13 дюймов, поддержку ChatGPT и системы помощи водителю второго уровня, что подчеркивает фокус на современные удобства.

Гибридная версия получит двигатель 1.5 TSI evo2 в сочетании с электромотором и батареей под задними сиденьями, с возможностью кратковременного полностью электрического движения в городе. Мощность, по предварительным данным, составит от 130 до 150 л.с. у бензинового двигателя и до 170 л.с. у электрической части, хотя точные характеристики и сроки запуска пока не подтверждены.

Это обновление расширит выбор для покупателей, рассматривающих новые авто 2026 года, предлагая баланс между экономичностью и традиционными технологиями, что может привлечь тех, кто ищет компромисс в переходный период для автомобильной индустрии.