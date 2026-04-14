Lucid отзывает Air Pure из-за проблем с приводом

Производитель электромобилей Lucid Motors инициировал кампанию по отзыву свыше 3,6 тысячи седанов Air Pure с задним приводом, реализованных на американском рынке. Данная мера касается автомобилей, выпущенных в период с сентября 2023 по июль 2025 года, включая модели 2024–2026 годов. Причиной послужил потенциальный дефект, способный привести к отсоединению полуосей от заднего привода во время эксплуатации, что создаёт угрозу безопасности. Как сообщает издание speedme.ru.

Согласно заявлению компании, проблема возникла из-за нарушений в процессе затяжки и отверждения клеевого состава на болтах крепления. Это могло повлечь за собой повреждение крепежа, загрязнение компонентов или повторное использование болтов, повышая вероятность аварийной ситуации. Поставщиками соответствующих деталей являются GKN Automotive для полуосей и Bossard для болтов.

В рамках отзыва сервисные центры проведут диагностику состояния узлов и при необходимости заменят крепёжные элементы. Владельцы затронутых транспортных средств получат уведомления до 22 мая 2026 года. Для обеспечения удобства клиентов Lucid предлагает бесплатную эвакуацию автомобиля, предоставление подменного транспорта или компенсацию расходов на поездки.

Отметим, что данная кампания распространяется и на новые автомобили 2026 года выпуска, что подчёркивает её превентивный характер в устранении возможных рисков. Все действия направлены на поддержание высоких стандартов безопасности и доверия потребителей к продукции бренда.