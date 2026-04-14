В Госдуме предложили ограничить рост тарифов на общественный транспорт

Депутат Евгений Марченко готовится внести в Государственную думу России проект закона, который призван внести ясность и предсказуемость в тарифную политику общественного транспорта. Он предлагает ввести ограничения, согласно которым стоимость проезда не сможет превышать годовой индекс потребительских цен, а повышать ее можно будет не чаще одного раза в год.

Предлагаемые изменения коснутся закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Принятие законопроекта позволит ограничить резкое повышение стоимости проезда, установить единый федеральный подход к регулированию роста тарифов, считает автор инициативы.

— Такая практика может приводить к существенному росту стоимости проезда в течение короткого периода времени и снижению предсказуемости тарифной политики для пассажиров, — передает текст пояснительной записки ТАСС.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин недавно рассказал, что в России вступил в силу пакет законов, призванный усилить государственный контроль за ценообразованием в сфере жилищно-коммунальных услуг.