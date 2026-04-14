Hyundai рискнула: серийный седан полностью повторит концепт

В преддверии автосалона Auto China 2026 в Пекине Hyundai готовится представить серийную версию седана IONIQ VENUS, которая практически не отличается от одноимённого концепта, что подтверждается шпионскими снимками прототипа во время тестов. Модель сохранила изогнутый силуэт кузова и прозрачный спойлер, избежав типичных упрощений для серийного производства. Об этом сообщает издание speedme.ru.

По неофициальным данным, IONIQ VENUS может оснащаться силовой установкой типа EREV, что означает электромобиль с увеличенным запасом хода благодаря дополнительному двигателю. Hyundai ранее заявляла о планах внедрения таких решений для китайского рынка, где модель станет частью новой линейки IONIQ, ориентированной на локальные предпочтения. Компания делает ставку на цифровые функции и интеллектуальные системы в салоне, стремясь укрепить позиции на крупнейшем рынке электромобилей.

Официальная премьера седана запланирована на 24 апреля 2026 года, что делает его одним из ключевых проектов Hyundai в Китае. Этот шаг отражает стратегию бренда по адаптации к специфическим требованиям потребителей в регионе, где электромобили набирают всё большую популярность.