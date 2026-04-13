В Белоруссии стартовали продажи седана стоимостью 1,4 млн рублей

Dongfeng открыл продажи обновлённого седана Shine на рынке Белоруссии. Со сменой модельного года автомобиль получил усиленную тонировку задних стёкол, новое рулевое колесо и тёмную отделку потолка вместо светлой. Куда более важным нововведением является дополнительная оцинковка кузова: отныне цинковое покрытие имеют крышки капота и багажника.

Специально для белорусского рынка седан оснастили обогревами форсунок омывателя и рулевого колеса. В начальную версию включены светодиодная оптика, бесключевой доступ, 13-дюймовый экран медиасистемы, цифровые приборы и климат-контроль.

В движение седан приводит бензиновый двигатель мощностью 117 л.с., с которым могут работать механическая коробка передач или преселективная роботизированная трансмиссия. Длина Dongfeng Shine образца 2026 года — 4670 мм, ширина — 1812 мм, высота — 1490 мм, колёсная база — 2680 мм.