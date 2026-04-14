Volkswagen может начать выпускать новый пикап, предназначенный для США

Не исключено, что производство будет налажено на заводе в Чаттануге (штат Теннеси), на мощностях, которые освободил ушедший кроссовер ID.4.

О том, что американский офис Volkswagen решил отправить полностью электрический паркетник ID.4, предназначенный для местного рынка, в отставку, стало известно на днях. Для актуального SUV 2026 модельный год станет последним: финальные экземпляры совсем скоро сойдут с конвейера завода VW в Чаттануге (штат Теннеси). Ожидается, что впоследствии кроссовер вернётся после рестайлинга, причём уже под новым названием – ID. Tiguan.

В компании отметили, что намерены сфокусироваться на выпуске «более массовых моделей», причём центральное место в новой производственной стратегии было отдано кроссоверу Atlas второго поколения. Новинка была представлена в начале этого месяца, её выпуск будет налажен на заводе в штате Теннеси летом 2026-го, а до дилеров первые экземпляры доберутся осенью.

Однако помимо этого, в американском представительстве VW объявили о том, что сейчас компания «изучает возможность начала сборки новой модели в Чаттануге». В пресс-службе при этом подчеркнули, что речь идёт о «новом продукте, предназначенном специально для удовлетворения потребностей клиентов в США».

Согласно предположениям издания Car & Driver, не исключено, что роль этой потенциальной новинки исполнит пикап: немецкий производитель годами обдумывал эту идею – вывести на рынок, «обожающий» пикапы, модель в указанном сегменте под собственным брендом (пока что в продажу не поступил и грузовик Scout Terra, который планируется выпускать в Штатах под дочерней маркой VW).

Есть вероятность, что в основу такого пикапа ляжет концепт Volkswagen Atlas Tanoak, который был представлен в рамках автосалона в Нью-Йорке ещё в 2018 году. В этом случае, его ближайшим родственником, вероятно, станет уже упомянутый актуальный среднеразмерный кроссовер Atlas (на других рынках продаётся под названием Teramont).

Напомним, габаритная длина шоу-кара VW Atlas Tanoak составила 5438 мм, а расстояние между осями у него было равно 3259 мм. Размеры грузовой платформы – 1627 x 1450 x 530 мм. У концепта под капотом находился 3,0-литровый атмосферник VR6 (280 л.с.), работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом, ещё ему был положен полный привод с муфтой подключения задней оси.

Если такой серийной модели действительно дадут «зелёный свет», новый пикап может разделить начинку с актуальным кроссовером VW Atlas. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в США модель оснащается модернизированной бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой TSI серии EA888, её максимальная отдача равна 286 л.с., крутящий момент – 350 Нм. Мотор идёт в комплекте с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод – передний или полный. Известно, что в дальнейшем, после рестайлинга, у Атласа появится гибридная версия.