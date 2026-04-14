Планы Nissan по спорткару Z изменились

Планы японского автопроизводителя Nissan относительно спорткара Z претерпели изменения, отодвигая следующую генерацию модели за пределы текущего десятилетия. Вместо полного обновления компания намерена сосредоточиться на выпуске специальных версий текущего автомобиля в ближайшие три года, вдохновлённых историческими моделями марки. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Спрос на Nissan Z демонстрирует положительную динамику, несмотря на нишевый характер модели. В прошлом году продажи выросли на 73,4%, достигнув отметки более 5 000 автомобилей. Однако в 2026 году ожидается некоторое снижение объёмов из-за подготовки к обновлению модели 2027 года и корректировок в производстве.

Текущая версия спорткара дебютировала в 2023 году и недавно прошла плановый рестайлинг. По оценкам экспертов, жизненный цикл этой модели продлится до начала 2030-х годов. Таким образом, развитие спортивной линейки Nissan в ближайшие годы будет осуществляться за счёт ограниченных серий, а не за счёт полной смены поколения.