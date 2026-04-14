Около 3000 грузовиков скопилось на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии

Спасатели развернули пункты обогрева у пункта пропуска «Верхний Ларс». Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Грузии и Северной Осетии. Корреспондент «МИР 24« Виктор Цуциев узнал, какова обстановка на дорогах.

На пункте пропуска ограничили движение всех видов транспорта. Со стороны Северной Осетии уже скопилось порядка трех тысяч большегрузов. Кроме того, проезда ожидают примерно 130 легковых автомобилей. Ограничения введены из-за сильного ветра и снегопада, но главная причина высокая лавиноопасность. Многие люди находятся здесь не первый день. В пунктах обогрева для них есть все необходимое.

Оказались в трудной ситуации. Четвертый день стоим в таких погодных условиях. Слава богу, ребята из МЧС организовали пункт обогрева, чаем напоили и дали возможность согреться, дали возможность зарядить телефоны, рассказала жительница Москвы.

По данным Гидрометцентра, на территории республики действует штормовое предупреждение: ожидается погодный комплекс из дождей, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром.

Проводится информирование населения, в том числе в сети дальнобойщиков. Тем, кто планирует выезд из Российской Федерации непосредственно в сторону Грузии, необходимо уточнять складывающуюся обстановку, отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Северной Осетии Максим Исаев.

Водителям большегрузов приходится ждать неделю, а иногда и больше. Для них отведены большие стоянки, оборудованные всем необходимым. Остается только отслеживать электронную очередь. Руководство Северной Осетии держит ситуацию под контролем.

Глава республики Сергей Меняйло поручил приостановить въезд большегрузов на территорию республики. Запрет продлится до возобновления движения по пункту пропуска «Верхний Ларс».